اختيار نادر صلاح الدين مخرجا لحفل افتتاح مهرجان المسرح المصري بدورته الـ 17

ياسر رشاد - القاهرة - اختارت إدارة مهرجان المسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، المخرج نادر صلاح الدين لإخراج حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة، والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة (سميحة أيوب) والتي من المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو وتستمر حتى 17 أغسطس 2024.

الفنان نادر صلاح الدين مؤلف ومخرج مسرحي، قدم الكثير من العروض المسرحية، فقد قدم حوالي 38 عرضا مسرحيا علي مستوي الهواة والإحتراف، وأخرج لمسرح مصر 130 عرضا وقام بتأليف 82 عرضا مسرحيا، ومن أعماله المسرحية: مسرحية 'كورونا"، "فورقيعة"،"هذا هو أنفي"، "حسام (سيف العدل)"، بركسا، وأخرج الكثير من الاحتفاليات ، كما قدم للوسط السينمائي (13) فيلما منهم: هو في إية، اللي بالك بالك، بوحة، الرهينة، جعلتني مجرما، كود ٣٦، حلم العمر ، الدادة دودي، اللمبي ٨جيجا، زهايمر، أمن دولة، حلم عزيز، حماتي، بتحبني.

مهرجان المسرح المصري يكرم في حفل افتتاحه 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم : الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام .

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.