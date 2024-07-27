محمد رياض: "لهذه الأسباب اخترنا اسم سميحة أيوب لمهرجان المسرح هذا العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن المعوقات التي قابلته العام الماضي كانت أكثر، متابعا: "كنا نعمل جميعا حبا في المهرجان وحبا في المسرح، خاصة وأن المقابل المادي كان ضعيفا جدا ويكاد لا يذكر".

وتابع رياض، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الدورة الحالية للمهرجان تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وتم اختيار اسم المهرجان والتنظيم له منذ انتهاء الدورة الماضية.

واستكمل: "كانت نيتنا مفاجأة الفنانة القديرة باسمها على المهرجان هذا العام وفعلا تم مفاجئتها في حفل ختام المهرجان العام الماضي، وبالفعل كان وقع المفاجئة عليها عظيمة وعلى جميع الحاضرين، فهي أيقونة عظيمة للمسرح العربي والمصري".

وأضاف رياض، أنه كان هناك فكرة لعمل فيلم تسجيلي عن الفنانة سميحة أيوب لكن لم أوافق عليها لأنه بالفعل يوجد المئات من الأفلام التسجيلية عنها وعن مسيرتها وأعمالها، فقررنا عمل شئ مختلف عنها تكريما لمسيرتها الفنية لم تقدم من قبل، وهي تقديم فيلم سنيمائي عن رحلتها ومشوارها الفني مدته 7 دقائق وإخراج أشرف فايق والعمل كان بدون مقابل من جميع القائمين عليه حبا في المهرجان وحبا في سيدة المسرح العربي وسيعرض العمل في افتتاحية المهرجان وبعد انتهائه سنقوم بعرضه بشكل حصري لقناة الحياة.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.