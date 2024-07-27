شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون: فخورة بتقديمي حفل الأولمبياد وسعيدة بقصص التضحية والعزيمة للرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النجمة العالمية سيلين ديون، عن فخرها بأداء أغنية "أنشودة الحب" في حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في باريس، مؤكدة أنها سعيدة للغاية بالاحتفال بهؤلاء الرياضيين الرائعين، بكل قصصهم عن التضحية والعزيمة والألم والمثابرة وتحقيق حلمهم بالمشاركة في هذا المحفل العالمي سواء حصلوا على ميداليات أم لا.

وقالت ديلين، عبر حسابها على إنستجرام: "أشعر بالفخر لأنني قدمت عرضًا في حفل افتتاح باريس 2024، أنا سعيدة للغاية بالعودة إلى واحدة من المدن المفضلة لدي، والأهم من ذلك كله أنني سعيدة للغاية بالاحتفال بهؤلاء الرياضيين الرائعين، بكل قصصهم عن التضحية والعزيمة والألم والمثابرة".

وأضافت ديون: "لقد ركزتم جميعًا على تحقيق أحلامكم، وسواء حصلتم على ميدالية أم لا آمل أن يعني وجودكم هنا أن حلمكم قد تحقق، يجب أن تشعروا جميعًا بالفخر فنحن نعلم مدى الجهد الذي بذلتموه لتكونوا الأفضل على الإطلاق، حافظوا على تركيزكم واستمروا.. قلبي معكم".



سيلين ديون

وسحرت سيلين ديون العالم بأدائها في ختام حفل افتتاح الأوليمبياد في باريس، حيث ظهرت بصحة جيدة متغلبة على مرضها، لتغني أغنية أنشودة الحب وهي أغنية للنجمة الفرنسية الراحلة إيدث بياف والتي غنتها لحبيبها الملاكم ليلة وفاته في تحطم طائرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحيي فيها سيلين ديون حفل افتتاح الأوليمبياد، فقد أحيته من قبل في عام 1996، حين أقيم في أتلانتا في الولايات المتحدة.



سيلين ديون في حفل افتتاح الأولمبياد