بالفيديو- سميرة سعيد ترفع منسوب الحماسة حول أحدث أعمالها الغنائيّة

رفعت الفنّانة المغربيّة، سميرة سعيد، منسوب الحماسة عند الجمهور بالكشف عن برومو جديد لأحدث أعمالها الغنائيّة “ZANN” التي تتعاون فيها مع الملحّن عمرو مصطفى والكاتب مصطفى ناصر. (http://www.instagram.com/p/C95KQxAs6uC/)

من المقرّر أن تطلق “سعيد” الأغنية بالكامل على طريقة الفيديوكليب تحت إشراف المخرج نضال هاني في السّاعات القليلة المقبلة وذلك على قناتها الرّسميّة عبر موقع يوتيوب

آخر أعمال سميرة سعيد، أغنية صيفيّة بامتياز بعنوان “كدّاب” وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي. وهي أغنية إيقاعيّة باللهجة المصريّة، صوّرتها سميرة سعيد على طريقة الفيديوكليب من توقيع المخرج نضال هاني الذي نجح في تقديم “سعيد” بإطلالة مختلفة، شبابيّة، مشرقة مميّزة بالألوان الصّيفيّة المُبهجة.

الجدير بالذّكر أن سميرة سعيد كانت قد أحيت مؤخّرًا حفلًا غنائيًّا في المغرب ضمن فعاليّات مهرجان موازين، إذ غنّت لأكثر من ثلاث ساعات عددًا كبيرًا من الأغنيات.