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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع، إرتدت فيه توب بغاية الأناقة شفاف ذات أكمام طويلة وواسعة باللون الأسود مع سروال أسود ضيق، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت شاركت روان بن حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو لها مع إبنتها.
وظهرت روان في مقطع الفيديو وهي تستمتع بوقتها مع إبنتها في المسبح، إذ كانت تشجعها على استكمال السباحة حتى تصل إليها، وعانقتها في النهاية، وذلك تعبيراً عن حبها لها.
كما قارنت روان في مقطع الفيديو بينها وبين إبنتها التي تسبح بطريقة إحترافية.
وأرفقت روان مقطع الفيديو بتعليق كتبت فيه تعبيراً طريفاً، وقالت: "كنسلنا الجيم، عطيني واحد مدرّب سباحة".
كانت هذه تفاصيل خبر بأنوثة وجمال رائع..روان بن حسين تبرز أناقتها بإطلالة سوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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