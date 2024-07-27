تغيير كبير في الجزء الثّالث من مسلسل “الطّائر الرّفراف”

انطلقت التّحضيرات لوضع اللمسات النّهائيّة على الموسم الثّالث من مسلسل “الطّائر الرّفراف” وذلك استعدادًا لانطلاق التّصوير في المرحلة القادمة.
في هذا الإطار، ومع انفصال الكاتب محمّد باريش جونجر عن كتابة الموسم الثّالث من العمل، تعاقدت شركة الإنتاج رسميًّا مع الكاتبة زينب بونتشي من أعمالها إبنة السّفير، طيور النّار لكتابة هذا الموسم من “الطّائر الرّفراف” الذي حقّق نجاحًا كبيرًا بجزئَيه الأوّل والثّاني.
المسلسل سيشهد على انضمامات جديدة وانسحابات أيضًا منها شخصيّة “بيلين” التي انفصلت عن العمل في نهاية الموسم الثّاني بشكل نهائيّ. وأيضًا تردّدت معلومات عن انفصال شخصيّة “أورهان كورهان” عن العمل.
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من جهة أخرى، انضمت الممثّلة سو دميرال الى العمل بموسمه الثّالث بشخصيّة “سربيل”، إبنة شقيقة “إيفكات” وهي طموحة جدًّا مثل “إيفكات”.
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