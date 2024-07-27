مفاجأة غير متوقّعة في مسلسل “العبقريّ” للتركيّ أراس بولوت إينملي

فاجأت الممثّلة دفريم أوزكان صنّاع المسلسل التّركي “العبقريّ”(بطولة أراس بولوت إينملي) بانسحابها من دور “أسماء” الذي كانت ستؤدّيه في العمل على أن تنضمّ لاحقًا إلى المسلسل بشخصيّة جديدة.
وعلى الرّغم من التّحضيرات المستمرّة، إلّا إنّ انسحاب “أوزكان” شكّل مفاجأة لفريق العمل، في الوقت نفسه تعاقدت شركة الإنتاج رسميًّا مع الممثّلة أهسان إيروغلو لبطولة مسلسل “العبقريّ” إذ ستلعب دور “أسماء” بدلًا من دفريم أوزكان.
نذكر أنّ شركة الإنتاج التّركيّة القمر (Ay Yapım) كانت قد تعاقدت رسميًّا مع الممثّل التّركيّ، أراس بولوت إينملي، من أجل بطولة مسلسل “العبقريّ”، من كتابة داملا سيريم (من أعمالها الحفرة، ثلاثة قروش، فوضى عارمة).
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الحلقة الأولى من مسلسل “العبقريّ” ستعرض في التّاسع من أيلول/سبتمبر القادم على قناة ShowTV التّركيّة، ضمن شبكة البرامج الجديدة.
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