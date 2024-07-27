التحقيق مع محمد سامي.. ضرب رجلاً بسبب سيارة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت النيابة المصرية استدعاء المخرج المصري محمد سامي بتهمة ضرب مدير مركز صيانة للسيارات وشتمه.

واستدعت نيابة مدينة الشيخ زايد بالجيزة سامي، لسماع أقواله في الاتهامات الموّجهة ضده وإحداث إصابة أسفل عين الضحية.

تفاصيل الواقعة

بدأت الأزمة عندما ذهب محمد سامي إلى أحد مراكز الصيانة لعمل طبقة حماية لسيارته الجديدة والتي يصل سعرها إلى أكثر من 20 مليون جنيه مصري (415 ألف دولار أميركي) من الخدوش.

وترك المخرج المصري السيارة عدة أيام بالمركز وسافر إلى منطقة الساحل الشمالى لحين الانتهاء منها، إلا أنه فوجئ أثناء استلام السيارة بوجود خدوش بها، وبعض الأتربة والأوساخ أسفل الطبقة التي وضعها عمال المركز على السيارة، استشاط المخرج غضبا، وطلب مقابلة مدير المركز ليشتد النقاش بينهما ويتحول لمشادة كلامية واشتباك بالأيدي.

وغادر سامي المركز وتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرا ضد مدير المركز اتهمه بإتلاف سيارته الفارهة، ليتحول المحضر بعدها إلى النيابة التي بدورها استدعت مدير المركز للتحقيق.

وفي أقواله، اتهم مدير المركز المخرج الشهير بالتعدي عليه بالضرب، حيث قال إن محمد سامي وجه له ضربة قوية بقدمه أسفل بطنه، ولكمة بيده في وجهه مما أحدث له إصابة أسفل العين.

وتواصل النيابة التحقيق في الواقعة.