حورية فرغلي بتصريح مثير.. والجمهور: تبحث عن الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة حورية فرغلي جدلاً كبيراً خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحاتها التي تطرقت فيها لجوانب في حياتها الشخصية وقولها إنها “تمنت الموت”، لأن ليس لديها أسرة، ولا تنجب أطفالاً مثلما تتمنى.

وقالت حورية: “تمنيت الموت لأنني أردت أن تكون لديَّ عائلة، وأطفال أهتم بهم، وأراهم وهم يكبرون ويتزوجون، ولكن ربنا لم يوفقني لهذا الأمر”.

وأشارت إلى أنها لحبها في الأطفال حاولت أن تتبني طفلين، وكانا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنهم لم يسمحوا لها بأخذ الطفلين، لأنه يشترط لذلك أن تكون متزوجة، لذلك اكتفت بأن كفلتهما، إلا أنهما توفيا بعد ست سنوات من كفالتها لهما.

وعلق الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات حورية بأنها تحاول دائماً بتصريحاتها الغريبة خلال الفترة الماضية لفت الانتباه إليها وتصدر الترند، وأنها لا تعطي اهتماماً لأعمالها الفنية بنفس القدر الذي تثير به الجدل بتصريحاتها.

وكانت حورية فرغلي قد كشفت أثناء حلولها ضيفة على برنامج “نجمك مع يارا”، الذي تقدمه الإعلامية يارا أحمد، عبر قناة هي، عن ارتباطها بقصة حب في الفترة الحالية وأنها ستتزوج قريباً.