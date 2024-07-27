أحمد السقا الفنان الوحيد في جنازة الفنان محمد نصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافت المنية الفنان المصري محمد نصر عن عمر ناهز 55 عاماً، بعد معاناة مع مرض التصلب المتعدد على مدى السنوات الأربع الأخيرة.

ونعت ابنة الراحل والدها في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، حيث كتبت: “لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد نصر، أغلى وأعظم إنسان وأغلى حاجة في حياتي، أطيب قلب في الدنيا كلها سندي وضهري”.

وأوضحت أن العزاء يُقام مساء الأحد.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل بعد صلاة الجمعة، بحضور الفنان المصري أحمد السقا، وغياب بقية الفنانين.

وشارك نصر في عدد كبير من الأفلام البارزة، من أشهرها “عندليب الدقي” و”يا أنا يا خالتي” مع الفنان محمد هنيدي، بالإضافة إلى “ابن القنصل” و”هربانة منها” و “وش إجرام” و”الممر”، و”على جنب يا اسطى”.

يُذكر أن مسلسل “بخط الإيد” كان آخر أعمال الراحل محمد نصر في عام 2020.