بعد 4 سنوات من الغياب.. سيلين ديون تغني “نشيد الحب” في افتتاح أولمبياد باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد 4 سنوات من الغياب عن المسرح، عادت المغنية الكندية سيلين ديون Celine Dion للغناء من بوابة باريس، حيث شاركت في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية 2024.

وأدت سيلين ديون أغنية “نشيد الحب” (Hymne à l’amour) للفنانة الفرنسية الراحلة إديث بياف، إذ تعد هذه الأغنية من كلاسيكيات الأغاني الفرنسية.

وغابت سيلين ديون (56 عاماً) عن المسرح منذ عام 2020، عندما أجبرتها جائحة كورونا على تأجيل جولتها إلى عام 2022. وتم تعليق تلك الجولة في نهاية المطاف في أعقاب تشخيص إصابتها بـ”متلازمة الشخص المتصلب”، الذي يسبب تشنجات عضلية.

وتسبب المتلازمة في تصلب عضلات سيلين ديون، وزيادة الحساسية للصوت واللمس والمحفزات العاطفية التي يمكن أن تؤدي إلى تشنجات. ودفعت الحالة المغنية الكندية، الفائزة بجائزة “جرامي” عدة مرات، إلى إلغاء جميع مواعيد جولتها لعامي 2023 و2024.

ولم تغن سيلين ديون، التي بدأت مسيرتها الغنائية باللغة الفرنسية، على الهواء مباشرة منذ مارس 2020، عندما ظهرت في نيوجيرسي.

وفي يونيو الماضي، وخلال العرض الأول للفيلم الوثائقي “أنا سيلين ديون”، قالت المغنية لوكالة “أسوشيتد برس”، إن العودة تتطلب العلاج “جسدياً وعقلياً وعاطفياً وصوتياً”.