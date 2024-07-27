شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض بندوة الخليج 365: النقاد لهم النصيب الأكبر من المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح خلال ندوة المهرجان بتليفزيون الخليج 365: أنه لا يفهم سبب شعور بعض النقاد بالظلم في المهرجان، فالنقاد لهم مسابقة خاصة بهم وهي مسابقة المقال النقدي بفرعيه التطبيقي والبحثي، إذن لدينا مسابقة خاصة بالنقد والنقاد، بالإضافة لوجود ناقد أو كاتب يتم تكريمه في الدورة، بالإضافة إلى أن ندوات المهرجان القائمين عليها جميعها النقاد والكتاب، والكتب المحررة عن المكرمين يكتبها النقاد، بالإضافة لوجود ناقد بلجنة التحكيم، ففعاليات المهرجان منها 60 في المائة للنقاد وهم مسيطرون على المهرجان فأنا لا أعرف لماذا دائما البعض يشعر بالظلم!

ومن جانبه قال الكاتب وليد يوسف: كرمنا العام الماضي الناقد والكاتب الكبير محمد السيد عيد وهو له إسهامات عدة، وهذا العام في الدورة ال17 نقوم بتكريم الناقدة الكبيرة الدكتورة نجوى عرنوس ولها اكثر من 35 كتاب في النقد المسرحي، فنحن دائماً حريصين على وجود النقاد في التكريمات.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.