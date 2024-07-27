قصور الثقافة تطلق أولى لقاءات "ترشيد الاستهلاك" بروض الفرج

ياسر رشاد - القاهرة -

شهد قصر ثقافة روض الفرج، أولى لقاءات الحملة التوعوية لترشيد الاستهلاك، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع مجلة حواء التابعة لموسسة دار الهلال.

شارك في اللقاء كل من د.حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، د.هالة يسري مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي، د.شيماء إسماعيل خبير التنمية البشرية، الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء، والكاتبة غادة محفوظ.

استهلت الفعاليات بحديث أكدت خلاله الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أهمية الترشيد باعتباره أحد الجهود التنموية التي تتبناها الدولة من أجل المستقبل.

الدكتورة حنان موسى



كما تحدثت عن بعض الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها ترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالي ترشيد نفقات الأسرة ومنها: استخدام المصابيح الموفرة، وعدم ترك الأجهزة الكهربائية في مصادر الكهرباء في حالة عدم استخدامها وغيرها.

واختتمت حديثها بتوضيح تفاصيل وشروط المسابقة التي تتبناها الحملة التوعوية والخاصة بكتابة مقال أو رسم موضوع تعبير حول موضوع ترشيد مصادر استهلاك الطاقة.

لاميس الشرنوبي

من ناحيتها قدمت لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، طرق إعداد ميزانية منضبطة للأسرة وخاصة خلال فصل الصيف، مؤكدة أهمية ترشيد الاستهلاك وعودة الترابط الأسري من خلال تدريب الأبناء على الادخار ومشاركة الأبوين في وضع الميزانية لتمكينهم من تحمل المسئولية في المستقبل.

وأشارت الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي إلى أهمية ترشيد الاستهلاك في مصادر الطاقة كافة، بجانب وضع ميزانية منضبطة تعتمد على البدائل الاقتصادية الموفرة سواء في شراء السلع الاستهلاكية أو الملابس.

ورأت د.هالة يسري، أن الترابط الأسري هو العنصر الأهم، من خلال أن يتشارك الجميع في سلوكيات الترشيد، وبالتالي الحفاظ على ميزانية الأسرة واستقرارها.

وأكدت على ذلك د.شيماء إسماعيل خبير التنمية البشرية، موضحة أهمية تعاون أفراد الأسرة لمواجهة الأعباء المعيشية.

أما الكاتبة غادة محفوظ، فتناولت مفهوم حرب الشائعات، مشيرة إلى ضرورة عدم الانسياق وراء كل ما يثار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غياب بعض السلع أو التلاعب في أسعارها، الأمر الذي يدفع البعض للمبالغة في تخرينها وبالتالي إرهاق ميزانية الأسرة، مشيرة إلى ضرورة تحرى الدقة في هذا الأمر، والسعى لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك.

واختتم اللقاء بفقرة فنية لعدد من الموهوبين من ذوي الهمم تضمنت عدد من الأغنيات التي تحث على الترشيد.

"الحملة التوعوية لترشيد الاستهلاك" تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وتتضمن محاضرات ولقاءات توعوية للمواطنين بعدد من قصور الثقافة بالقاهرة والجيزة بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والكتاب والمبدعين ونواب البرلمان، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس.

ويواكب الحملة إطلاق مسابقة لأفضل مقال يتناول موضوع الترشيد في استهلاك مصادر الطاقة للمتسابقين من سن 18 عاما، ومسابقة لأفضل رسم تعبيري يتناول موضوع الترشيد في استهلاك مصادر الطاقة للأطفال من سن 7 أعوام إلى 16 عاما، ويتم تكريم العشرة متسابقين الأوائل في احتفالية تقام بمؤسسة دار الهلال في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.