أحمد العوضي يشارك جمهوره فيديو جديد: "أخ من إخواتي بيمسي عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو جديد جمعه بأحد معجبيه.

وظهر العوضي داخل سيارته، وحرص المعجب الذي كان يقود هو الآخر سيارته على توجيه التحية له، وقام بتشغيل أغنية مسلسل "حق عرب" بطولة العوضي، والتي يغنيها المطرب أحمد شيبة، وردد كلماتها الأول.

وعلق العوضي على الفيديو، وكتب "أخ من إخواتي بيمسي عليا بأغنية السويركي، وأنا حبيت أردله المسا هنا".

جدير بالذكر أن أحمد العوضي عُرض له مؤخرًا فيلم الإسكندراني إخراج خالد يوسف، وشارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل حق عرب، مع: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، سلوى عثمان.