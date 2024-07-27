هنادي مهنا تنشر صورًا جديدة.. والجمهور: أحلى من الورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة هنادي مهنا، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، كما علقت عليها النجمة يسرا بوضع رمز القلب، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: سكر، بحبك، جميلة جدا، أنتي أحلى من الورد والقمر بيغار من هالجمال، هنودة الجميلة، دخيل هالضحكة.

تشارك هنادي مهنا في بطولة فيلم أوسكار- عودة الماموث أمام الفنان أحمد صلاح حسني، وشاركت في رمضان 2024 بمسلسل عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني، وظهرت كضيف شرف مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، والذي عُرض في النصف الأول من الشهر الكريم.