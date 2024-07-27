أحمد فهيم يوجه رسالة لزوجته في عيد زواجهما (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان أحمد فهيم، رسالة لزوجته تزامنا مع احتفالهما بعيد زواجهما.

ونشر فهيم، صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابها على إنستجرام، وعلق: "سبع سنين يا حظي الحلو يا مكافأة ربنا ليا بعد صبر يا بنت الأصول يا أم خالد يا حبيبتي.. ربنا يخليكي ليا يا كل ما ليا".

وتفاعل عدد من الفنانين مع تدوينته، وكتبت مي كساب: "حبايب قلبي إنتوا الاتنين والله ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض ويبعد عنكم أي شر". بينما كتب عصام السقا: "ربنا يخليكم لبعض".

يذكر أن، أحمد فهيم قدم دورا بارعا بمسلسل "جعفرالعمدة" حصدت من خلاله على الكثير من إعجاب الجمهور.

مسلسل "جعفر العمدة" تدور أحداثه الدرامية في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.

المسلسل بطولة النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.