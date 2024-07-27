وائل جسار يعلن عن موعد حفلته: "انتظروني في مهرجان صيف بنغازي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المطرب وائل جسار، عن موعد حفله في مهرجان صيف بنغازي، وقال في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، إنه لأول مرة يزور ليبيا ويحيي بها حفل غنائي.

وأبدى وائل جسار، سعادته بالمشاركة في مهرجان صيف بنغازي، بحفل استثنائي وسهرة موسيقية مميزة، وقال: "انتظروني لأول مرة في ليبيا يوم 3 أغسطس بمهرجان صيف بنغازي، وسهرة غنائية خاصة جدا في منتجع النخلة الذهبية، وبرعاية مؤسسة أجيالنا".

جدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويشارك به 27 نجم من نجوم الغناء والراب في الوطن العربي، كما يقام على هامشه عدد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية.