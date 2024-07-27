شادي شامل يكشف عن رأيه في انتشار موجة الإلحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حل الفنان شادي شامل ضيفا على برنامج "خلاصة الكلام" الذي تقدمه المذيعة أميرة بدر على قناة النهار، وتحدث عن رأيه في موجة الإلحاد.

وقال شادي "لا أتقبل هذا الكلام وأقابل أشخاص كتير كده، فيه ناس بكلمها بالحُجة بيقتنعوا وساعات فيه ناس مينفعش تدخلي معاهم في جدال، يقولك أنا لا ديني، ويقول مفيش ربنا استغفر الله العظيم، وحاجات كتير لا أدخل في هذا الجدال، أدخل في جدال لما ألاقي حد مهزوز وحجته هبلة".

جدير بالذكر أن شادي شامل مغني وملحن وممثل، ظهر للجمهور لأول مرة من خلال مسابقة لاختيار موهبة شابة لأداء شخصية المطرب الكبير عبدالحليم حافظ في مسلسل "العندليب – حكاية شعب" وفاز ولعب دور البطولة في العمل، الذي شارك فيه: عبلة كامل، كمال أبو رية، لقاء الخميسي، محمد الشقنقيري، هيدي كرم، أحمد فلوكس، حلمي فودة، مفيد عاشور، مجدي كامل، طارق لطفي، دينا.