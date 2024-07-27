تفاصيل حفل افتتاح مهرجان صيف بنغازي.. 6 نجوم راب وأساطير كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان صيف بنغازي، عن تفاصيل حفل الافتتاح، والذي يقام يوم 1 أغسطس بملعب شهداء بنينا، ويشارك في الحفل 6 فنانين من نجوم الراب بالوطن العربي، بالإضافة لنجوم كرة القدم العالميين البرازيلي رونالدينهو والأرجنتيني باتيستوتا.

يبدأ حفل افتتاج صيف بنغازي في تمام الساعة 6 مساء، ويشارك في إحيائه النجوم: ويجز، سمارا، موح ميلانو، منصور أناون، والكحلة، ويستمر الحفل لما يزيد عن 4 ساعات متواصلة، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويتضمن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، بالإضافة لعروض مسرحية وسيرك إيطالي وروسي، ومعرض كتاب.