فن ومشاهير

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان صيف بنغازي.. 6 نجوم راب وأساطير كرة القدم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان صيف بنغازي، عن تفاصيل حفل الافتتاح، والذي يقام يوم 1 أغسطس بملعب شهداء بنينا، ويشارك في الحفل 6 فنانين من نجوم الراب بالوطن العربي، بالإضافة لنجوم كرة القدم العالميين البرازيلي رونالدينهو والأرجنتيني باتيستوتا.

يبدأ حفل افتتاج صيف بنغازي في تمام الساعة 6 مساء، ويشارك في إحيائه النجوم: ويجز، سمارا، موح ميلانو، منصور أناون، والكحلة، ويستمر الحفل لما يزيد عن 4 ساعات متواصلة، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويتضمن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، بالإضافة لعروض مسرحية وسيرك إيطالي وروسي، ومعرض كتاب.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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