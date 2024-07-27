بإطلالة جريئة.. منة عرفة تنشر صورا جديدة من رحلتها لجزر المالديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة لها من رحلتها لجزر المالديف.

ونشرت منة، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحالة الذهنية الاستوائية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما أجملك" ، "القمراية" ، "منونة العسولة" ، "العسولة اللي كبرت وكلت الجو " ، "احلويتي بعد الطلاق" ، "وشها ما بيكبرش ليه" ، "يا جماله".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل "ليل بنات" وعرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وهو بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، حنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبد العزيز حشاد. بالإضافة إلى فيلم "أسود ملون" بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد كيلاني، ميس حمدان، أحمد فتحي، وإخراج حسن البلاسي.