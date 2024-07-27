تامر حسني بعد نجاح حفله في العلمين: "مصر بقى فيها أول مهرجان عالمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان تامر حسني بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم أمس الجمعة ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام وسط مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

واشاد تامر حسني بمهرجان العلمين ووصفه كونه "مهرجان عالمي"، ونشر صور من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "فخور إن مصر بقى فيها أول مهرجان عالمي حقيقي بكل المقاييس مهرجان العلمين في نسخته الثانية، وبجد من قلبي فرحان بكل الحضور الكريم وبالاستعراضات والمواهب اللي قدمتها وعباقرة المسرح العربي اللي ساعدوني في تصميم وإخراج المسرح بالشكل ده".

وأنهى تعليقه: "بشكرهم إنهم بيصدقوني في كل حفلة وفعلا بنطلع كل مرة نتيجة أجمل من اللي قبلها لأن جمهورنا يستاهل يشوف الإبهار اللي في العالم بره أنه بقى في مصر".

وعلى الجانب الآخر يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" الذي يجمع بين عدد من نجوم السينما المصرية وهم باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في جدة يوم 15 أغسطس المقبل.

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