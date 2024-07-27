روبي تخطف الأنظار بفستان جريء في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة روبي الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا"، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت روبي بالصورة وهي ترتدي فستان جريء حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "روح قلبي القمر، ايه الجمال ده، القمر طلع بعد غياب، ايه الجمال ده كله، منورة، الملكة".

وأحيت الفنانة روبي مؤخرًا حفلًا غنائيًا في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية ضمن جولتها الغنائية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وسط حضور جماهيري كبير من الجالية العربية هناك، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن روبي شاركت مؤخرًا بفيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم لبلبة، محمد أسامة، حاتم صلاح، محمد لطفي، تأليف أمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان.

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