شكرا لقرائتكم خبر عن حازم جودة عن "الستوب موشن" بمهرجان نبتة: هدفنا تعليم الطفل تحريك مجسمات الصلصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج حازم جودة عن مشاركته في مهرجان نبتة للأطفال تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، مشيرة إلى أن نشاط نبتة خاص بإنتاج كل ما يخص محتوى الطفل سواء برامج أو أفلام كرتونية ومسلسلات التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال حازم جودة لـ"الخليج 365" إن نشاط نبتة يقدم عددًا من الورش والحكاوي للأطفال خلال فعالياته التي تقام في مدينة العلمين الجديدة، ضمن النسخة الثانية من المهرجان، موضحًا أن نبتة جعل الصورة كاملة من ناحية الترفيه للأسرة كاملة.

وعن ورشة "الستوب موشن" التي يقدمها خلال الفعاليات، أوضح أن الستوب موشن جزء من الرسوم المتحركة، وخاصة تحريك الصلصال، لافتا: "في الورشة هنعلم الأطفال ازاي تعمل مجسمات من الصلصال، وازاي يتم تحريكها، وفي نهاية اليوم هنكون عملنا فيلم قصير بتحريك مجسمات الصلصال".



عالم الستوب موشن

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.