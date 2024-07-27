"خرجوه من المستشفى ومش قادر ياخد نفسه".. زوجة الفنان محمود بشير تستغيث

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت زوجة الفنان محمود بشير، حالة من الجدل الشديد في الساعات القليلة الماضية بعد استغاثتها بسبب تدهور صحة زوجها، مشيرة إلى أنه لا يستطيع التقاط أنفاسه بسبب سوء حالته.

كشفت زوجة محمود بشير، خلال تصريحات صحفية تطورات الحالة الصحية للفنان الذي يمكث حاليًا في المستشفى فاقدًا الوعي، قائلة:" حالته صعبة جدًا، بقاله يومين محجوز في المستشفى بسبب إنه فاقد الوعي ومش قادر ياخد النفس، والمستشفى اللي كان يتلقى العلاج بداخلها، نقابة المهن التمثيلية هي التي كانت متكفلة بمصاريفها ولكنم خرجوه منها رغم أنه مازال مريض ويحتاج إلى العلاج".

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود بشير

وقالت زوجة محمود بشير: زوجي عنده مشكلة بالكليتين ومش لاقي العلاج وبيفضل يكح لحد ما تجيله غيبوبة بسبب مشكلة في التنفس، لدرجة إنه وقع في الحمام، والمستشفى خرجته ومحدش بيقولنا عنده إيه ولا تشخيص الحالة إيه".

كان الفنان محمود بشير أصيب بأزمة صحية مفاجئة استدعت ابتعاده عن التمثيل في الفترة الأخيرة بسبب سوء حالته.

الفنان محمود بشير

محمود بشير ممثل مصري، من مواليد 9 مارس عام 1950، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة، ومن أشهرها :" مسلسل لن أعيش في جلباب أبي في عام 1996، ومسلسل حديث الصباح والمساء في عام 2001، ومسلسل الليل وآخره في عام 2003، ومسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود في عام 2004، ومسلسل أهو ده اللي صار في عام 2019 ".