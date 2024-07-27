توم كروز يحصل على وسام من درجة فارس في الفنون والآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حصل الممثل الأمريكي العالمي توم كروز على وسام من درجة فارس في الفنون والآداب وذلك من قبل ممثلة وزارة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في حفل أقيم في باريس أمس الجمعة.

ونشرت رشيدة داتي صورة جمعتها بتوم كروز من مراسم التكريم عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وعلقت: "تهانينا لتوم كروز الذي تم منحه وسام فارس في الفنون والآداب، وفيلمه (Mission Impossible: Fallout) الذي تم تصويره عام 2017 في فرنسا وأظهر مدى جمالها، ودفاعه الشغوف عن دور السينما يلهم جميع محبي الشاشة الكبيرة".

ويواصل توم كروز تصوير الجزء الثامن من سلسلة "Mission Impossible" بعنوان "Dead Reckoning Part 2" والمقرر عرضه بحلول عام 2025.

كشف توم كروز مطلع العام الجاري عن تعاونه مع شركة "Warner Bros." لإنتاج المزيد من الأعمال السينمائية سواء الأصلية أو أجزاء أخرى من أفلام تم إنتاجها سابقًا، ونشر بروتوكول التعاون بينه وبين الشركة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

يذكر أن توم كروز سيقوم ببطولة الجزء الثاني من فيلم الأكشن "Edge of Tomorrow" بعنوان "Live Die Repeat and Repeat" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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