بصورة من لوكيشن التصوير.. ماريان خوري تحيي ذكرى رحيل يوسف شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أحيت المخرجة والمنتجة ماريان خوري ذكرى رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين الذي يوافق يوم 27 يوليو من كل عام وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ونشرت ماريان صورة للمخرج الراحل يوسف شاهين من أحد مواقع التصوير وعلقت: "في مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا يوسف شاهين من 16 سنة".

وإلى جانب كونها مخرجة ومنتجة، تم تعيين ماريان خوري مديرًا فنيًا لمهرجان الجونة السينمائي وأعربت عن سعادتها بالانضمام لفريق المهرجان.

وشاركت ماريان خوري في العملية الإنتاجية لأخر أعمال الراحل يوسف شاهين وهو فيلم "هي فوضى" عام 2007.

ماريان خوري منتجة ومخرجة مصرية، من مواليد القاهرة في 2 أكتوبر 1958، حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في علوم الاقتصاد من جامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة عام 1982، شاركت في إدارة شركة أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين وشركاه) منذ عام 1984، وعملت كمنتجة منفذة لعدد كبير من الأفلام مع المخرج يوسف شاهين أهمها (وداعًا بونابرت، اليوم السادس، إسكندرية كمان وكمان، سكوت ح نصور)، كما عملت كمنتج فني لعدد كبير من أفلام المخرج يسري نصر الله.

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