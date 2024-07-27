شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: مهرجان العلمين مهم ويعمل على تنشيط السياحة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رياض خلال ندوته بتليفزيون الخليج 365 إن مهرجان القومي للمسرح لم يتأثر أبدًا بالتغير الوزاري الجديد الذي حدث، فالمهرجان يسير على خطى واحدة، وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني تدعم المهرجان وعندما حل معالي الوزير أحمد فؤاد هنو مكانها فأكمل ما كانت تفعله الدكتورة نيڤين فلهم كل الشكر والتقدير.

وعن إقامة المهرجان في نفس توقيت مهرجان العلمين قال: مهرجان المسرح المصري ومهرجان العلمين مختلفين تمامًا عن بعضهم البعض فلكل منهما طبيعة خاصة، ومهرجان المسرح المسرحي أصبح له جمهور عريض لدرجة أنني أقع الآن في أزمة دعوات حفل الافتتاح والختام الذين يقاموا بدار الأوبرا المصرية، ولكن أنا سعيد بإقامة مهرجان العلمين في بلد جميل مثل العلمين التي هي مدينة كبيرة ورائعة وتطل على البحر ويعتبر هذا المهرجان هو نوع من أنواع تنشيط السياحة في مصر ونحن بحاجة لمثل هذا المهرجان.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب"، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسًا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.