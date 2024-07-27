شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يتحدث عن حفله فى العلمين وتقديم أغانى مسلسل حالة خاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار الكبير هانى شنودة خلال لقائه على قناة cbc، إنه يعمل على بروفات كثيرة مع فرقة المصريين، لتقديم أغان يحبها الجمهور مثل (حاجات هزتنى، ابدأ من جديد، أوقات أشوف ملامحك، الشوارع حواديت)، أغلبها عُرض في مسلسل حالة خاصة، والذى لاقى نجاحا الفترة الماضية، لافتا إلى أن مهرجان العلمين سيكون مهرجانا عالمياً.

ومن جانبه قال الفنان أمير صلاح الدين، إنه سيتواجد مع هانى شنودة في حفله بمهرجان العلمين، لافتاً إلى أنه شرف كبير أن يتواجد مع هانى شنودة وفرقته.

وعلق شنودة قائلا إن أمير صلاح الدين طلب الانضمام إلى الحفل، وهو شخص موهوب ومحترف، ومن المقرر أن يقدم أغنية علمونى عينيكى.

ويشهد المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، حفلاً فنيًا ضخمًا يجمع الجمهور مع المايسترو هاني شنودة، وفرقته الشهيرة "المصريين"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم هاني شنودة وفرقته باقة متنوعة من أشهر أغانيهم التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور على مر السنين، والتي تتضمن: "موسيقى فيلم المشبوه"، "علموني عينيكي"، "ما تحسبوش يا بنات"، "ماشية السنيورة"، "أوقات أشوف ملامحك"، "لما كان البحر أزرق"، "زحمة"، "أبدأ من جديد"، "صح"، "لونجا"، "بحلم معاك"، "أنا بعشق البحر"، "الزمن"، "مافتش ليه"، "حالة خاصة"، "الشوارع حواديت"، "حرية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.