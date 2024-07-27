شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يحصل على لقب "فارس" من فرنسا على خلفية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم الكبير توم كروز على لقب فارس الفنون والآداب من الجمهورية الفرنسية على خلفية بطولة أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا فى العاصمة الفرنسية، وجاءت الجائزة تكريما على تصوير لفيلم "Mission Impossible" فى باريس عام 2017 الذى سلط الضوء على العاصمة الفرنسية آنذاك.

وسبق وتبرع كروز فى 2022 بمبيعات التذاكر لفيلم "Top Gun: Maverick" للجمعيات التى تساعد الجنود الجرحى والعائلات التى تضررت من إصابات عوائلهم فى الحروب.

وكان قد حرص النجم العالمى توم كروز على حضور العرض الخاص الترويجى الأول لفيلم Twisters بطولة النجم العالمي جلين باول، منذ عدة اسابيع حيث نشر الأول صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع x، يظهر من خلالها وهو داخل صالة العرض بجوار "باول" ممسكاً فى يده فشارا ويحمل الصورة الرئيسية للفيلم، ليشارك ضمن الحملة الترويجية الخاصة بالفيلم بشكل غير مباشر، ويساهم بشكل كبير فى وصول البوست لما يقارب الـ 7 ملايين مشاهدة.



توم كروز يحصل علي لقب فارس من فرنسا علي خلفية الأوليمبياد