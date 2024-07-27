شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام السهلى تقدم سهرة فنية مع النجم هاشم عباس من مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الإعلامية ورئيس شبكة قنوات DMCريهام السهلى سهر خاصة مع النجم هشام عباس يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء، تأتى السهر بعنوان "حد النجوم" والمقرر عرضها على شاشات المتحدة، حيث يتحدث هشام عباس عن مشاركته فى حفل كاسيت 90 المقرر لها يوم 1 أغسطس، كما يتحدث عن أغانى التسعينات جيل الموسيقيين، إضافة إلى التحدث عن مهرجان العلمين الذى يعد من أهم وأبرز مهرجانات المنطقة.

وتقدم السهرة على شاشة dmc الإعلامية ريهام السهلي، فيما تقدمها على شاشة قناة ON، الإعلامية شريهان أبو الحسن، أما الإعلامية منى عبد الغنى تقدم السهرة على CBC، فيما تقدما السهرة على شاشة الحياة الإعلامية لبنى عسل، أما القنوات الرياضية، البداية ستكون مع كابتن حازم إمام.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.