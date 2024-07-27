مكتبة الإسكندرية تستضيف الكاتب أحمد المنزلاوي في ورشة تدريبية غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مكتبة الإسكندرية، غدا الأحد الساعة الثانية ظهرا، الكاتب والمدرب الدولي أحمد المنزلاوي في ورشة تدريبية بعنوان: تقنيات الكتابة الروائية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المقام على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي في دورته التاسعة عشرة.

وتتناول ورشة الكاتب أحمد المنزلاوي أساسيات كتابة الرواية والأدوات التي يحتاجها الكتاب لكتابة رواية ناجحة وغيرها من الأمور التي تهم الكتاب الروائيين.

وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة الورش التدريبية في الكتابة التي يقيمها الكاتب في مصر والوطن العربي والتي تعد من أشهر الورش التدريبية في هذا المجال وخرجت الكثير من الكُتاب والروائيين العرب.

نبذة عن الكاتب أحمد المنزلاوي

والكاتب أحمد المنزلاوي حاصل على ماجستير في الدراسات الأدبية والنقدية بكلية الآداب جامعة المنوفية، ومدرب دولي في فنون وطرائق الكتابة الإبداعية في الأكاديمية الدولية للفنون والإعلام والإبداع (IAAMC) بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو اتِّحاد كُتَّاب مصر. وعضو الاتحاد الدولي للغة العربية - بيروت، وباحث في مركز الحضارة للدراسات التاريخية، وصاحب مبادرة «صحح تاريخك».

يكتب أحمد المنزلاوي في عدد من الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية، ونُشر له نحو ٤٠ كِتابًا أشهرها: (رواية وبينهما حجاب، ورواية حديقة الموت، ومجموعة قصصية بعنوان: حلم أبتر، ومهارات الكتابة والتأليف، ومهارات التفوق الدراسي، وكيف تكتب رواية أو قصة قصيرة، وحكاية فلسطين، وسنة أولى جامعة، وللتاريخ أقوال أخرى، والنائمون لليقظة، وعادات القراءة السبع...).