الشيخ محمود التهامي يحيي حفل إنشاد ديني بالمهرجان الصيفي هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الشيخ محمود التهامي وفرقته، حفل إنشاد ديني على المسرح المكشوف ، يوم السبت الموافق ٢ أغسطس المقبل، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي.

ومن المقرر أن يقدم التهامي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الابتهالات والأناشيد الدينية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

تفاصيل المهرجان الصيفي

وكانت انطلقت فعاليات المهرجان الصيفي بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فى الفترة من الخميس ١٨ يوليو ويستمر حتى السبت ١٠ أغسطس المقبل بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.

وقالت الدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا، أن الفعاليات تتضمن ١٨ حفلا تقام على ثلاث مسارح هى المكشوف - سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " وأوبرا دمنهور لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة، بالإضافة إلى حفلات للمواهب الفنية الواعدة التى تقدم مختلف ألوان الإبداع.

مشيرة إلى أن المسرح المكشوف يستضيف أمسيات لكل من مركز تنمية المواهب ، أوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بالإشتراك مع الموسيقار هاني شنودة ، ليلتين للموسيقى العربية ،فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها ، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى ، حفل بعنوان الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي وفرقته.

وتابعت، أن مسرح سيد درويش اوبرا الإسكندرية يستضيف ٤ حفلات لكلا من الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها ، الفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بجانب حفل لمركز تنمية المواهب.

وأشارت بأن مسرح أوبرا دمنهور يحتضن حفلا للفنانة حنان ماضى وفرقتها ، المنشد وائل الفشنى وفرقته ، والشيخ محمود التهامى وفرقته ، والفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية ، بالإضافة إلى حفل مركز تنمية المواهب وليلة للموسيقى العربية.

تتميز عروض المهرجان الصيفي بتنوع مضمونها لتناسب جميع شرائح المجتمع ، حيث تقام حفلات متميزة لعدد من الفرق ونجوم الغناء، عبر إعداد برنامج متميز للمهرجان ويشمل كثيرا من المفاجآت الفنية.