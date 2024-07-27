"ناصف" يتفقد قصري ثقافة دمياط ودمياط الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة -

واصل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، جولاته التفقدية للمواقع الثقافية تحت الإحلال والتجديد والصيانة الجسيمة والتي بحاجة للحماية المدنية، من أجل العمل على سرعة إنجاز ما تتطلبه هذه المواقع.

وتفقد "ناصف" يرافقه عمرو فرج، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، د. فادي سلامة، مدير عام فرع ثقافة دمياط، أعمال الترميم لقصر ثقافة دمياط، إلى جانب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بقصر ثقافة دمياط الجديدة.

وأكد نائب رئيس الهيئة خلال جولته على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، والتوجيه للشئون الهندسية والمالية بالهيئة لمواصلة عمليات الإصلاح والترميم بأسرع وقت وتوفير الإمكانيات المادية المناسبة لذلك، إلى جانب ضرورة رفع كفاءة الصوتيات والإضاءات بالمسرح وتجهيزها لاستقبال مختلف الأعمال الفنية، لتعود متنفسا فنيا وثقافيا لأهالي دمياط في أقرب وقت.

تأتي الجولة ضمن فعاليات افتتاح "صيف بلدنا" في موسمه الرابع بمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفي إطار أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة ومنها المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب انطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، والعروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها.

لقاءات تثقيفية احتفالا بذكرى 23 يوليو وعروض للاطفال بمعرض بورسعيد للكتاب

من ناحية أخرى ، شهدت مواقع فرع ثقافة بورسعيد عددا من الفعاليات، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بذكرى ثورة يوليو، في إطار احتفالات وزارة الثقافة.

وأقامت مكتبة طفل حديقة الأمل لقاء بعنوان "تأميم قناة السويس" ضمن برنامج " الإذاعي الصغير" الخاص بتنمية مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية، ناقش خلاله الإذاعيان مؤمن عبده وشادي عادل، أسباب تأميم قناة السويس في عام 1956، من قِبل الحكومة المصرية، وتوضيح أثر ذلك في تعزيز سيادة مصر على ذلك الممر المائي.

كما تضمنت الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان المالكي، لقاء أعدته مكتبة طفل القوات المسلحة، لتوضيح دور المقامة الشعبية ببورسعيد خلال التصدي للعدوان الثلاثي على مصر نتيجة مشروع تأميم القناة.

وفي بيت ثقافة أم خلف أقيمت ورشة حكي بعنوان "بطل من بلدنا" تحدثت خلالها إسراء العربي، عن السيرة الذاتية لبطل المقاومة الشعبية بالمحافظة محمد مهران، أعقبها ورشة فنية ومسابقة ثقافية للرواد.

هذا وقدمت فرقة كورال أطفال بورسعيد، بقيادة المايسترو محمد نصر عرضا فنيا، استمرارا لفعاليات الدورة السابعة لمعرض الكتاب، تغنت خلاله الفرقة بباقة متميزة من الأغاني الوطنية منها: "سلمولي على مصر، طوف وشوف، يا دنيا سمعاني، يا حبيبتى يا مصر، مصر التى فى خاطري" وغيرها من الأغنيات التراثية التي تفاعل معها الجمهور.

جاءت مشاركة الفرقة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل بالتعاون مع الفرع والإقليم وضمن العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال معرض الكتاب المقرر أن تختتم فعالياته مساء اليوم، وتشارك به قصور الثقافة بأكثر من 200 عنوان من سلاسل إصدارات النشر بأسعار مخفضة لأبناء المدينة الباسلة وزوارها، بجانب عدد كبير من كتب النشر الإقليمي، وعروض الفرق الفنية.