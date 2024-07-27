طرح الإعلان الرسمي لفيلم "الملحد" استعدادًا لعرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج أحمد السبكي عن الإعلان الرسمي لفيلم "الملحد" ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه في السينمات يوم 14 أغسطس المقبل.

وظهر بالإعلان عدد من أبطال الفيلم وهم يتطرقون في حديثهم عن فكرة الإلحاد ومدى تأثيرها على المجتمع وانتشار هذه الظاهرة بين الشباب، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول قضية التطرف الديني والإلحاد الذي يصيب الشباب وينتشر بيهم، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل.

وأعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن حصول الفيلم على تصريح بالعرض من جانب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة خالد عبد الجليل تحت تصنيف عمري +16 للكبار فقط.

وكانت آخر مشاركات أحمد السبكي الإنتاجية بفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف وعرض بموسم أفلام عيد الفطر 2024.

يذكر أن أحمد السبكي يشارك بالعملية الإنتاجية لفيلم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم والفنان محمد ممدوح والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.