بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها لعبة "شد الحبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي نشارك في لعبة "شد الحبل" أثناء ممارستها عدد من التمارين الرياضية بأحد الأماكن الساحلية.

ودخلت ياسمين في منافسة مع عدد من المتواجدين هناك حيث انقسموا لفريقين كلا منهم يقوم بشد الحبل أمام الفريق الاخر، واحتفلت ياسمين بالفوز على منافسيها وقامت بتحية المتواجدين على مجهودهم.

كشف المخرج الكبير خالد جلال مؤخرًا خلال وجوده ضيفًا على برنامج "بالخط العريض" تقديم إيمان أبو طالب ويعرض على قناة "الحياة"، عن فيلم الفنانة ياسمين عبد العزيز الجديد وقال عنها: " ياسمين عبد العزيز ليست مجرد فنانة يقوم بتأليف أهم أفلامها، وإنما بمثابة ابنته، مؤكدًا أنها أكثر فنانة تحقق إيرادات لأنها نجمة شباك، وأن أعمالها ماركة مسجلة للأسرة المصرية والفيلم الجديد تقوم فيه بدور كوميدي جديد عليها".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت بمسلسل "ضرب نار" وشاركها البطولة طليقها الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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