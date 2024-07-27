رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل والدها: "كنت سندي وضهري وقوتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى رحيل والدها الفنان فريد شوقي ورثته برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

واستعادت رانيا ذكرياتها مع والدها، "السند والضهر والقوة"، وعن تأثرها برحيله على الرغم من مرور 26 عامًا، كما تحدثت عن رحيل والدتها وشقيقتها وعن اشتياقها لهم.

وقالت رانيا: "26 سنة على رحيلك اتحرمت منك ومن حنيتك ودلعك كنت أميرتك مكنتش بشيل هم حاجة لأنك كنت سندي وضهري وقوتي مصدر العطاء والسعادة وحصن الأمان ساعات بسأل نفسي لو كنت لسه عايش يا ترى أنا كنت همر بكل اللي حصلي في حياتي الإجابة أكيد لأ، كنت دايمًا بتتكلم معايا وتقنعني وتنصحني وتحميني حتى من نفسي وأموت ولا تزعل مني، أنت وحشتني أوي، أنا دايمًا بتكلم معاك حتى لو مش سامعني بس برتاح لما أفضفضلك طب عارف ايه اللي بيهون عليا فراقك حب جماهيرك وكلامهم عنك بكل حب".

واستكملت: "وأصحابك والعائلة وأمي الله يرحمها حتى هي سابتني وراحت لك وناهد أختي راحت لك قبلها، سنة قاسية أوي عليا يا بابا بحاول أتعايش وأهرب للشغل أنا حقيقي وحيدة من غيركم، مفيش حاجة تعوض الأب والأم يارب قويني وصبرني".

توفي فريد شوقي يوم الاثنين 27 يوليو عام 1998 عن عمر ناهز الـ 78 على إثر التهاب رئوي حاد دام لمدة عامين نتيجة كثرة السجائر التي كان يدخنها قبل رحلته مع المرض.

وعرض للفنانة رانيا فريد شوقي مؤخرًا مسرحية "مش روميو وجوليت" ويشاركها البطولة الفنان علي الحجار، الفنان محمد عادل، الفنان عزت زين، الفنانة دنيا النشار، إخراج عصام السيد.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة رانيا فريد شوقي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "المداح: اسطورة العشق" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

اقرأ أيضا:

أحمد العوضي يشارك جمهوره فيديو جديد: "أخ من إخواتي بيمسي عليا"