شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تفوز بمسابقة شد الحبل فى الجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز فيديو وهى في الجيم مع مجموعة من أصدقائها عبر صفحتها الشخصية على انستجرام، وهو تقوم بالمشاركة في مسابقة شد الحبل، والتي فازت بالمسابقة مع مجموعتها، حيث تستمر ياسمين في التواجد في الجيم هذه الفترة لتصل إلى فورة مثالية استعدادا لمسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025.

ياسمين عبد العزيز استطاعت إنقاص وزنها بشكل كبير من خلال ممارسة التمارين الرياضية على مدار الأسابيع الماضية، وكشفت عن ذلك من خلال الفيديوهات التي تنشرها بشكل دوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام والتي كان آخرها فيديو كشفت فيها عن استعادة رشاقتها وسألت الجمهور على رأيهم بعد فقدان وزنها قائلة: "كده تمام ولا أخس أكتر؟"

ياسمين عبد العزيز قررت العودة بقوة إلى نشاطها الفني مجدداً ليس فقط في الدراما وإنما في السينما والمسرح أيضاً، حيث تكسر ياسمين عبد العزيز غيابها عن السينما على مدار ست السنوات الماضية وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018، إذ تعاقدت على بطولة فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ويكتبه خالد جلال الذي تعاونت معه في معظم أفلامها. من المقرر التعاقد مع مخرج وترشيح الأبطال خلال الأسابيع المقبلة.