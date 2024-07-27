شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب مسلم يطرح أغنية جديدة بعنوان "كفاية فراق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة "كفاية فراق" وهى الثامنة من ألبومه الجديد، الأغنية يقدم من خلالها صورة الشعور بألم البعد والفراق عن الحبيب، وهو الألم الذى يسيطر على حزن الإنسان وعلى قلبه ويجعله في حالة نفسية غير مستقرة.. أغنية "كفاية فراق" كلمات عمرو المصرى، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى، هشام البنا.

وتقول كلمات "كفاية فراق":

‎وبكتبلك رسالة حب على الاوراق

‎و مضمونها كفايه فراق

‎دا قلبي بيتوجع جدا

‎حبيبي تعبت من الاشواق

‎وببعتلك مع الليل اللي لسا حزين

‎وقلبي اللي اتقسم نصين

‎بحن لكل تفاصيلنا

‎يا ريت حالا، نكون راجعين

‎ف اسمعني

علشان قلبي بيوجعني

‎فراقنا فاد ب ايه يعني

‎عذاب بالبطء يقتلني

‎وكلمني ..

‎ورد عليا ، فهمني

‎بلاش بالبعد تظلمني

‎فراقك شئ بيرعبني

‎وبسرح ف اللي كان بينا ليالِ طوال

‎واشيل فوق كتفي حمل جبال

‎لا أنا عارف اكون جنبك

‎ولا بإيدي أغير حال

‎وبشتكي للحيطان تسمعني، ميردوش

‎وأقول معقول، مبوحشهوش

‎ليالي الوحدة مؤذية

‎وحبك فيا، مانسيتهوش