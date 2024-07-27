شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يكشف عن صورة له مع عمرو دياب ويعلق: أسطورة الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم رامى صبرى صورة برفقة النجم عمرو دياب من الساحل الشمالى، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع إنستجرام: هذه الصورة مميزة بالنسبة لي وأنا أقف بجانب أسطورة الموسيقى.. مع أخي عمرو دياب.



عمرو دياب ورامى صبرى

ويستعد رامى صبرى لطرح ألبومه الجديد أنا جامد كدا كدا، يتعاون مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، ويشمل عددا من الأغانى، ويضم أغنيات أنا جامد كده كده كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية كداب كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

ويُحيى الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا استثنائيا وضخما، الجمعة 9 أغسطس، بالتعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الفعاليات الفنية للدورة الثانية من مهرجان العلمين، والمقام خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، ومن المنتظر أن يشهد الحفل، حضورا جماهيريا كبيرا، من ضيوف المهرجان، كما يُحيي الهضبة خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أغانيه القديمة والجديدة.

ويأتى حفل عمرو دياب برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، والذى يشمل رعاية حفل كاظم الساهر وعمرو دياب والمسرحيات المعروضة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.