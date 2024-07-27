شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة وفرقة المصريين يحيون سهرة غنائية ضخمة فى مهرجان العلمين بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ بعد قليل على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، حفل فني ضخم يجمع الجمهور مع المايسترو هاني شنودة، وفرقته الشهيرة "المصريين"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

هاني شنودة

أمير صلاح من فرقة بلاك تيما

وأعرب المايسترو هاني شنودة عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذا الحفل سيكون فرصة لإعادة إحياء ذكريات جميلة لدى الجمهور، مع إعادة شمل فريق المصريين.

تعتبر فرقة المصريين إحدى أقدم الفرق الموسيقية في مصر، وقد أسسها المايسترو هاني شنودة في عام 1977، وقدمت الفرقة العديد من الألبومات والأغاني الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً على الساحة الفنية العربية.