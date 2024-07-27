شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد جمهور حفل هانى شنودة وفرقة المصريين فى مهرجان العلمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ جمهور حفل فرقة المصريين والمايسترو هاني شنودة التوافد على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، حيث تقدم الفرقة حفلاً فنيًا ضخمًا يجمع الجمهور مع المايسترو هاني شنودة، وفرقته الشهيرة "المصريين"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.



المسرح الروماني بمهرجان العلمين الجديدة



جمهور فرقة المصريين في المسرح الروماني بمهرجان العلمين الجديدة



المسرح الروماني بمهرجان العلمين الجديدة



ومن المقرر أن يقدم هاني شنودة وفرقته باقة متنوعة من أشهر أغانيهم التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور على مر السنين، والتي تتضمن: "موسيقى فيلم المشبوه"، "علموني عينيكي"، "ماتحسبوش يا بنات"، "ماشية السنيورة"، "أوقات أشوف ملامحك"، "لما كان البحر أزرق"، "زحمة"، "أبدأ من جديد"، "صح"، "لونجا"، "بحلم معاك"، "أنا بعشق البحر"، "الزمن"، "مافتش ليه"، "حالة خاصة"، "الشوارع حواديت"، "حرية".

كما سيشارك الفنان أمير صلاح من فرقة بلاك تيما في هذا الحفل الاستثنائي، في مفاجئة تضيف لمسة حماسية على الحفل المنتظر.

وأعرب المايسترو هاني شنودة عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذا الحفل سيكون فرصة لإعادة إحياء ذكريات جميلة لدى الجمهور، مع إعادة شمل فريق المصريين.

تعتبر فرقة المصريين إحدى أقدم الفرق الموسيقية في مصر، وقد أسسها المايسترو هاني شنودة في عام 1977 و قدمت الفرقة العديد من الألبومات والأغاني الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً على الساحة الفنية العربية.