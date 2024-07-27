شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح الرومانى يستعد لاستقبال حفل هانى شنودة وفرقة المصريين بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، لاستقبال حفل فرقة المصريين والمايسترو هاني شنودة، حيث ينتظر جمهور مهرجان العلمين الجديدة، صعود الفرقة لتقدم حفلاً فنيًا ضخمًا يجمع الجمهور مع المايسترو هاني شنودة، وفرقته الشهيرة "المصريين"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

هاني شنودة

كما سيشارك الفنان أمير صلاح من فرقة بلاك تيما في هذا الحفل الاستثنائي، في مفاجأة تضيف لمسة حماسية على الحفل المنتظر.

وأعرب المايسترو هاني شنودة عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذا الحفل سيكون فرصة لإعادة إحياء ذكريات جميلة لدى الجمهور، مع إعادة شمل فريق المصريين.

تعتبر فرقة المصريين إحدى أقدم الفرق الموسيقية في مصر، وقد أسسها المايسترو هاني شنودة في عام 1977 و قدمت الفرقة العديد من الألبومات والأغاني الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً على الساحة الفنية العربية.