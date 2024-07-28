صورة- رامي صبري في أحدث ظهور مع عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان رامي صبري صورة تجمعه بالنجم عمرو دياب أثناء الاستمتاع بالعطلة الصيفية بأحد الأماكن الساحلية، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وعلق رامي صبري على الصورة: "هذه الصورة هي خاصة بالنسبة لي أقف بجانب أسطورة الموسيقى، مع أخي عمرو دياب".

ويواصل الفنان رامي صبري طرح عدد من أغاني ألبومه الجديد "جامد كده كده"، وطرح مؤخرًا أغنية بعنوان "على بالي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد أغنيات "فيها إيه" كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، أغنية "كنا معدين" كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية "ما بتحصليش كتير" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

يذكر أن عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام يوم 9 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضا:

روبي تخطف الأنظار بفستان جريء في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"