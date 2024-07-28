شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيق حاد فى استقبال هانى شنودة فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل جمهور مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، المايسترو هاني شنودة بترحاب شديد حيث استقبلوه بالتصفيق الحاد وذلك في المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

وقال هاني شنودة في بداية ظهوره، إنه سيقدم الليلة أعمال فرقة المصريين التي حققت نجاحا كبيرا، ومنها ما قدم في مسلسل حالة خاصة.

ومن المقرر أن يقدم هاني شنودة وفرقته باقة متنوعة من أشهر أغانيهم التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور على مر السنين، والتي تتضمن: "موسيقى فيلم المشبوه"، "علموني عينيكي"، "ماتحسبوش يا بنات"، "ماشية السنيورة"، "أوقات أشوف ملامحك"، "لما كان البحر أزرق"، "زحمة"، "أبدأ من جديد"، "صح"، "لونجا"، "بحلم معاك"، "أنا بعشق البحر"، "الزمن"، "مافتش ليه"، "حالة خاصة"، "الشوارع حواديت"، "حرية".

كما سيشارك الفنان أمير صلاح من فرقة بلاك تيما في هذا الحفل الاستثنائي، في مفاجئة تضيف لمسة حماسية على الحفل المنتظر.

تعتبر فرقة المصريين إحدى أقدم الفرق الموسيقية في مصر، وقد أسسها المايسترو هاني شنودة في عام 1977 و قدمت الفرقة العديد من الألبومات والأغاني الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً على الساحة الفنية العربية.