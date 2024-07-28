شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة من مهرجان العلمين الجديدة: العالم مدين لحضارة المصريين وتحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال المايسترو هاني شنودة خلال حفل فرقة المصريين بمهرجان العلمين الجديدة على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، إن العالم كله مدين لحضارة المصريين، وأصبح عالمًا بنا احنا كمصريين.. تحيا مصر تحيا مصر".

وكان بدأ هاني شنودة الحفل بأغنية زحمة يادنيا زحمة للنجم أحمد عدوية وهي الأغنية التي لقت إعجاب الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير.

ومن المقرر أن يقدم هاني شنودة وفرقته باقة متنوعة من أشهر أغانيهم التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور على مر السنين، والتي تتضمن: "موسيقى فيلم المشبوه"، "علموني عينيكي"، "ماتحسبوش يا بنات"، "ماشية السنيورة"، "أوقات أشوف ملامحك"، "لما كان البحر أزرق"، "زحمة"، "أبدأ من جديد"، "صح"، "لونجا"، "بحلم معاك"، "أنا بعشق البحر"، "الزمن"، "مافتش ليه"، "حالة خاصة"، "الشوارع حواديت"، "حرية".

ويشارك الفنان أمير صلاح من فرقة بلاك تيما في هذا الحفل الاستثنائي.

تعتبر فرقة المصريين إحدى أقدم الفرق الموسيقية في مصر، وقد أسسها المايسترو هاني شنودة في عام 1977 و قدمت الفرقة العديد من الألبومات والأغاني الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً على الساحة الفنية العربية.



أعضاء فرقة المصريين الجدد في حفل مهرجان العلمين الجديدة (5)



أعضاء فرقة المصريين الجدد في حفل مهرجان العلمين الجديدة (6)



أعضاء فرقة المصريين الجدد في حفل مهرجان العلمين الجديدة (7)



أعضاء فرقة المصريين الجدد في حفل مهرجان العلمين الجديدة (8)



أعضاء فرقة المصريين الجدد في حفل مهرجان العلمين الجديدة (9)



المايسترو هاني شنودة



حفل هانى شنودة بالعالمين (2)



حفل هانى شنودة بالعالمين



فرقة المصريين في حفل مهرجان العلمين الجديدة (1)



فرقة المصريين في حفل مهرجان العلمين الجديدة (2)