شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة المصريين تتألق بغناء "علمونى عينيكى" وجمهور مهرجان العلمين يطالب شنودة بإعادتها والان مع تفاصيل الخبر

تفاعل جمهور مهرجان العلمين مع فرقة المصريين في حفل مهرجان العلمين الجديدة علي المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، حيث قدم هاني شنودة أغنية علموني عنيكي للكينج محمد منير، فيما طالبه الجمهور بإعادة عنها مرة أخرى.

وكان هاني شنودة قد بدأ الحفل بأغنية زحمة يا دنيا زحمة للنجم أحمد عدوية، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير.

ومن المقرر أن يقدم هاني شنودة وفرقته باقة متنوعة من أشهر أغانيهم التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور على مر السنين، والتي تتضمن: "موسيقى فيلم المشبوه"، "علموني عينيكي"، "ما تحسبوش يا بنات"، "ماشية السنيورة"، "أوقات أشوف ملامحك"، "لما كان البحر أزرق"، "زحمة"، "أبدأ من جديد"، "صح"، "لونجا"، "بحلم معاك"، "أنا بعشق البحر"، "الزمن"، "مافتش ليه"، "حالة خاصة"، "الشوارع حواديت"، "حرية".

ويشارك الفنان أمير صلاح من فرقة بلاك تيما في هذا الحفل الاستثنائي.

تعتبر فرقة المصريين إحدى أقدم الفرق الموسيقية في مصر، وقد أسسها المايسترو هاني شنودة في عام 1977 وقدمت الفرقة العديد من الألبومات والأغاني الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً على الساحة الفنية العربية.



أعضاء فرقة المصريين الجدد في حفل مهرجان العلمين الجديدة (5)



أعضاء فرقة المصريين الجدد في حفل مهرجان العلمين الجديدة (6)



أعضاء فرقة المصريين الجدد في حفل مهرجان العلمين الجديدة (7)



أعضاء فرقة المصريين الجدد في حفل مهرجان العلمين الجديدة (8)



أعضاء فرقة المصريين الجدد في حفل مهرجان العلمين الجديدة (9)



المايسترو هاني شنودة



حفل هانى شنودة بالعالمين (2)



حفل هانى شنودة بالعالمين



فرقة المصريين في حفل مهرجان العلمين الجديدة (1)



فرقة المصريين في حفل مهرجان العلمين الجديدة (2)