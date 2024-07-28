شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يرقص "تويست" مع فرقة المصريين فى حفل مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تفاعل المايسترو هاني شنودة في حفله بمهرجان العلمين مع فرقة المصريين بشكل كبير، حيث رقص مع الفرقة والجمهور رقصة الـ"تويست الشهيرة"، وذلك علي المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وكان قدم هاني شنودة أغنية علموني عنيكي للكينج محمد منير، فيما طالبه الجمهور بإعادة عنها مرة أخري وأغنية زحمة يا دنيا زحمة.



هانى شنوده اثناء حفله بمهرجان العلمين

ومن المقرر أن يقدم هاني شنودة وفرقته باقة متنوعة من أشهر أغانيهم التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور على مر السنين، والتي تتضمن: "موسيقى فيلم المشبوه"، "علموني عينيكي"، "ماتحسبوش يا بنات"، "ماشية السنيورة"، "أوقات أشوف ملامحك"، "لما كان البحر أزرق"، "زحمة"، "أبدأ من جديد"، "صح"، "لونجا"، "بحلم معاك"، "أنا بعشق البحر"، "الزمن"، "مافتش ليه"، "حالة خاصة"، "الشوارع حواديت"، "حرية".

ويشارك الفنان أمير صلاح من فرقة بلاك تيما في هذا الحفل الاستثنائي.

تعتبر فرقة المصريين إحدى أقدم الفرق الموسيقية في مصر، وقد أسسها المايسترو هاني شنودة في عام 1977 و قدمت الفرقة العديد من الألبومات والأغاني الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً على الساحة الفنية العربية.