"صدمت بالتفاصيل الحقيرة المقززة "..الحلفاوي يعلق على حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الفنان نبيل الحلفاوي على أحد متابعيه قام بسؤاله عن رأيه في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 الذي أثار جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة بعد مشاركة العديد من المتحولين والشواذ جنسيًا.

ونشر الحلفاوي تعليقه على حفل الافتتاح عبر حسابه على تطبيق "X" وقال: "الافتتاح بدأ قبل ماتش الأهلي بقليل، وانبهرت بفكرة أن يكون الاحتفال مفتوحًا عبر النهر وشوارع العاصمة وأشدت بالفكرة وبعدم الاستعانة بالتكنولوجيا وبالعراقة والأصالة، ثم انتقلت لمتابعة المباراة ولم أشهد التفاصيل الحقيرة المقززة التي صدمت بها فيما بعد".

وأوضح الحلفاوي سبب اعتذاره لنادي الزمالك عقب تعادله مع نادي بيراميدز وإهداء صدارة الدوري المصري للنادي الأهلي، بعد العديد من الانتقادات من قبل رواد "السوشيال ميديا" بسبب اللاعب المغربي محمد الشيبي وأزمته مؤخرًا مع لاعب النادي الأهلي حسين الشحات وجماهير النادي، وعلق: " أنا قلت اسفين يا زمالك، للكيان والفريق، مش للي حيوا الشيبي".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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