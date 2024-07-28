منة عرفة جريئة وكارول سماحة وسط البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندا موسى

ظهرت الفنانة ندا موسى، بإطلالة صيفية وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ليلى أحمد زاهر

خطفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، الأنظار اليها بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة، إطلالة جريئة لها من إجازتها الصيفية بجزر المالديف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحالة الذهنية الاستوائية".

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من حفل عيد ميلادها.

هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد نشرت أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

كارول سماحة

ظهرت المطربة كارول سماحة، بإطلالة جريئة وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الاحتفال برحلتي والأرواح الجميلة التي تبحر معي كل يوم.. عيد ميلادي".

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد، إطلالة صيفية لها خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية في إيطاليا، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عندما تكون في روما".

مريم الخشت

نشرت الفنانة مريم الخست، صورة لها من داخل غرفتها بالمنزل، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلاله مع قطتها.

إلهام شاهين

الفنانة إلهام شاهين، نشرت صورة لها مع كارول سماحة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدهما وسط البحر.

ظهرت الفنانة فيفي عبده، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.