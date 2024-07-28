شكرا لقرائتكم خبر عن والد المطربة منى العطار يصعد على مسرح حفل فرقة المصريين ويصف شنودة بمايسترو مصر والان مع تفاصيل الخبر

صعد والد المطربة منى العطار، إحدى أعضاء فرقة المصريين بقيادة المايسترو هاني شنودة، حيث طلب من المايسترو هاني شنودة الصعود لإلقاء التحية على ابنته والجمهور، ليصف المايسترو هاني شنودة بأنه مايسترو مصر، ليمازحه شنودة طالما في صالحي هعديها.



حفل فرقة المصريين في مهرجان العلمين الجديدة بقيادة هاني شنودة



حفل فرقة المصريين في مهرجان العلمين الجديدة



هاني شنودة



والد المطربة مني العطار مع ابنته في حفل فرقة المصريين في مهرجان العلمين الجديدة



حفل فرقة المصريين في مهرجان العلمين الجديدة



حفل فرقة المصريين في مهرجان العلمين الجديدة بقيادة هاني شنودة



هاني شنودة

وتفاعل المايسترو هاني شنودة في حفله بمهرجان العلمين مع فرقة المصريين بشكل كبير، حيث رقص مع الفرقة والجمهور رقصة الـ"تويست الشهيرة"، وذلك على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وكان هاني شنودة قد قدم أغنية علموني عينيكي للكينج محمد منير، فيما طالبه الجمهور بإعادة عنها مرة أخرى وأغنية زحمة يادنيا زحمة.

ومن المقرر أن يقدم هاني شنودة وفرقته باقة متنوعة من أشهر أغانيهم التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور على مر السنين، والتي تتضمن: "موسيقى فيلم المشبوه"، "علموني عينيكي"، "ماتحسبوش يا بنات"، "ماشية السنيورة"، "أوقات أشوف ملامحك"، "لما كان البحر أزرق"، "زحمة"، "أبدأ من جديد"، "صح"، "لونجا"، "بحلم معاك"، "أنا بعشق البحر"، "الزمن"، "مافتش ليه"، "حالة خاصة"، "الشوارع حواديت"، "حرية".

ويشارك الفنان أمير صلاح من فرقة بلاك تيما في هذا الحفل الاستثنائي.



تعتبر فرقة المصريين إحدى أقدم الفرق الموسيقية في مصر، وقد أسسها المايسترو هاني شنودة في عام 1977 و قدمت الفرقة العديد من الألبومات والأغاني الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً على الساحة الفنية العربية.